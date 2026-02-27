ຂ່າວສານ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນກວ່າ 4.500 ຄົນໄດ້ເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາກຳນົດ 27/02/2026 ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທຳອິດໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາກຳນົດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດເຊິ່ງແມ່ນ ວັນທີ 15 ມີນາ. ທ່ານ ຮວ່າງງວຽນຢິງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແນະນຳພະນັກງານ, ນັກຮົບ ກອງພົນ 129 ວຽກງານຈັດຕັ້ງຫ້ອງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: VOV)ຍ້ອນຈຸດພິເສດຂອງວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ທະເລໃນໄລຍະຍາວ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກວ່າ 4.500 ຄົນ ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນກອງທັບ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ໄດ້ເລີ່ມປ່ອນບັດກ່ອນເວລາກຳນົດແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກຸມພາ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນອາຍຸການ 2026 – 2031. ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປປ່ອນບັດຢູ່ 4 ເຂດປ່ອນບັດຂຶ້ນກັບບັນດາຕາແສງ ເຟືອກທັ້ງ, ຕາມທັ້ງ ແລະ ລອງເຊີນ (ເຂດບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າເກົ່າ). ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທຳອິດໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາກຳນົດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດເຊິ່ງແມ່ນ ວັນທີ 15 ມີນາ. ບົນພື້ນຖານຄຳເຫັນຂອງສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນບັນດາຂັ້ນຕອນເພື່ອກະກຽມການເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາກຳນົດ ຢູ່ 4 ເຂດປ່ອນບັດ, ຮັບປະກັນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ດຳເນີນຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ຮັບປະກັນບັນດາຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການຕາມກົດໝາຍກຳນົດ, ຮັບປະກັນການດຳເນີນການຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສິດເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)