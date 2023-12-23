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ຂ່າວສານ

ຜູ້ບັນຊາການດ້ານການທະຫານຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ຊູດັງໃຕ້ ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ

ທ່ານພົນຕີ Mohan Subramanian, ບັນຊາການດ້ານການທະຫານຂອງ UNMISS, ຊູດັງໃຕ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານພົນຕີ Mohan Subramanian ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ ທ່ານນາງຮ້ອຍໂທ ຫງວຽນທິແທັງຮັ່ງ (ພາບ: ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 5)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024), ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 5 ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະປະຕິບັດງານ ຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS) ໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແນະນຳ ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສົ່ງສານເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ ກ່ຽວກັບຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ແລະ ຢາກເປັນເພື່ອນກັບທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານພົນຕີ Mohan Subramanian, ບັນຊາການດ້ານການທະຫານຂອງ UNMISS, ຊູດັງໃຕ້ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບໂຮງໝໍກາງສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 5 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປປະຕິບັດເຖິງເຂດ Bentiu. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳມູນເຊື້ອຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 5 ແລະ ກໍ່ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງຫົວໜ່ວຍເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2024

ລາວ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2024

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 43 ແລະບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວສອນໄຊສີພັນດອນໄດ້ປະກາດຫົວຂໍ້ຂອງອາຊຽນ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ,ນັ້ນແມ່ນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ” ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍານກ່ຽວກັບອາຍຸການທີ່ພົ້ນເດັ່ນແລະມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ປະເທດລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນນີ້
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