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ຂ່າວສານ

ຜັ​ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສັບ​ປະ​ດາ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2022

ພິທີໄຂສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເວທີປາໄສສາກົນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ 2022 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຕາມຮູບການທາງໄກ ແລະ ໂດຍກົງ.

ພິທີໄຂສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເວທີປາໄສສາກົນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ 2022 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຕາມຮູບການທາງໄກ ແລະ ໂດຍກົງ.

   

ພິທີປະກາດຜະລິດຕະພັນບັນລຸເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 (ພາບ: thuonghieucongluan.com.vn)

ໂດຍຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 20 ເມສາ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຜັນຂະຫຍາຍສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ເມສາ ຫາວັນທີ 24 ເມສາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພິທີໄຂສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເວທີປາໄສສາກົນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ 2022 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຕາມຮູບການທາງໄກ ແລະ ໂດຍກົງ.

    ປີ 2021, ມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເປັນ 388 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ “ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”

ເນື້ອໃນລາຍການລວມມີ: ປະກາດແຜນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຂດ 3 ລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
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