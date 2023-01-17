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ຂ່າວສານ

ປ​ະ​ຊ​າ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນເລືອດ​ເນື້ອ ແລະ ແມ່ນ​ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈ​າກຊາດ ຫວຽດ​ນາມໄດ້

ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີທີ່ຕັ້ງບົດບາດຄືນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ແມ່ນບໍ່ອາດຂາດໄດ້ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ນິວຢອກ ແລະ ບັນດາລັດອ້ອມຂ້າງ, ກໍຄືການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເພື່ອນມິດ ອາເມລິກາ.
  າຍການ “ບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2023” (ພາບ: ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອາເມລິກາ)  

ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເລືອດເນື້ອ ແລະ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ໃນລາຍການ “ບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2023” ໂດຍ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ສປຊ ແລະ ສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີທີ່ຕັ້ງບົດບາດຄືນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ແມ່ນບໍ່ອາດຂາດໄດ້ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ນິວຢອກ ແລະ ບັນດາລັດອ້ອມຂ້າງ, ກໍຄືການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເພື່ອນມິດ ອາເມລິກາ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະຫງວນນະໂຍບາຍທີ່ສະດວກທີ່ສຸດ, ນ້ຳໃຈດີງາມທີ່ສຸດສຳລັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໝົດທຸກຄົນ.

ບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງກວ່າ 500 ຄົນ ທີ່ພວມອາໄສຢູ່ລັດຕ່າງໆຢູ່ ອາເມລິກາ, ເພື່ອນມິດຊາວ ອາເມລິກາ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີສາຍສຳພັນກັບຄະນະ ນັບແຕ່ມືິ້ສ້າງຕັ້ງທຳອິດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຂອງອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້: ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ປະ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຫຼັງ ໃນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ປີ​ແມວ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້: ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ປະ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຫຼັງ ໃນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ປີ​ແມວ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ຜູ້ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນເມືອງ ບາດຊາດ, ແຂວງ ລາວກາຍ.
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