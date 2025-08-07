Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາເພື່ອສ້າງສັນພັດທະນາ

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສຍັງດຳເນີນບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງສັນການພັດທະນາ”. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຈັດເວທີປາໄສ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳເພື່ອກວດພົບບັນດາບັນຫາທີ່ບໍ່ທ່ວງທັນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງທັນການ.

        “ສະພາບການຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ, ໃນການປະຕິບັດຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຕິດຕາມກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຈົດໝາຍລັດຖະການ, ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ດຳລັດສາມາດໄປທັນຫຼືບໍ່; ດຳລັດຖືກກັບກົດໝາຍຫຼືບໍ່… ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ, ກະທັນຫັນ ເພື່ອກວດພົບບັນດາບັນຫາທີ່ບໍ່ທ່ວງທັນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງທັນການ”.

        ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສຍັງດຳເນີນບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ”.
