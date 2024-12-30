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ຂ່າວສານ

ປົກ​ປັກຮັກສາບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ອະ​ນຸ​ສາ​ວາ​ລີ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢູ່​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VI ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ທັນວາ ປີກາຍນີ້ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VII ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດຊາດ ກຳປູເຈຍ.
ບັນດາອະນຸສາວາລີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນໂຄງການປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ປົກປັກຮັກສາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VII ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດຊາດ ກຳປູເຈຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.  ຢູ່ ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VI ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ທັນວາ ປີກາຍນີ້ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ສົມທົບກັນໃນການສຳຫຼວດກວດກາ, ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງບັນດາໂຄງການອະນຸສາວາລີມິດຕະພາບຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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