ຂ່າວສານ ປົກປັກຮັກສາບັນດາໂຄງການອະນຸສາວາລີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ 30/12/2024 ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VI ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ທັນວາ ປີກາຍນີ້ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VII ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດຊາດ ກຳປູເຈຍ.ບັນດາອະນຸສາວາລີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນໂຄງການປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ປົກປັກຮັກສາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VII ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດຊາດ ກຳປູເຈຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຢູ່ ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VI ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ທັນວາ ປີກາຍນີ້ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ສົມທົບກັນໃນການສຳຫຼວດກວດກາ, ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງບັນດາໂຄງການອະນຸສາວາລີມິດຕະພາບຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)