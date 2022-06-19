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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ສັບ​ປະ​ດາ ເສື້ອ​ຍາວວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ ເຫວ້ ປີ 2022

ສັບປະດາເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2022 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 23 ມິຖຸນາ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຄຸນຄ່າເປັນເອກະລັກຂອງເຊື້ອຍາວເຫວ້ ພ້ອມທັງເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເສື້ອຍາວເຫວ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳເຫວ້.

ສັບປະດາເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2022 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 23 ມິຖຸນາ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຄຸນຄ່າເປັນເອກະລັກຂອງເຊື້ອຍາວເຫວ້ ພ້ອມທັງເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເສື້ອຍາວເຫວ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳເຫວ້. 

    

ສັບປະດາເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2022 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 23 ມິຖຸນາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມ ສັບປະດາເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ ປີ 2022. ສັບປະດາເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2022 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 23 ມິຖຸນາ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຄຸນຄ່າເປັນເອກະລັກຂອງເຊື້ອຍາວເຫວ້ ພ້ອມທັງເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເສື້ອຍາວເຫວ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳເຫວ້. ທ່ານຟານແທງຫາຍ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ນີ້ຈະເປັນສັບປະດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງວົງຄະນະຍາດທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມຸ່ງໄປເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດແມ່ນສະຫງວນໃຫ້ວົງຄະນະຍາດ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າກຳເຂົ້າຮ່ວມ, ສ້າງເປັນພາບຫຼັກ. ທັງນະຄອນ ເຫວ້, ທັງແຂວງ ເທື່ອທຽນ ເຫວ້ ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາດັ່ງກ່າວນີ້. ໃນແຕ່ລະກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ວັນທີ 17  23 ມິຖຸນາ, ເຈົ້າກຳທັງໝົດ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ກຸ່ມຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຂອງເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດປີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເສື້ອຍາວເຫວ້ກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ໃນວົງຄະນະຍາດ, ປະຊາຊົນທຸກຖ້ວນໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ”.

        ໃນສັບປະດາດັ່ງກ່າວ, ບາງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຈັບອົກຈັບໃຈ, ໂດດເດັ່ນ ຈະໄດ້ດຳເນີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຂະບວນແຫ່ຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນປະເພນີຂອງ ເຫວ້ ດ້ວຍລົດສາມລໍ້, ລົດຖີບ ແລະ ຫຼາຍກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຂອງວົງຄະນະຍາດກ່ຽວກັບເສື້ອຍາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໃນຖານະເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2020
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