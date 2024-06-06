Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປຸກລະດົມເດື່ອນກະທຳ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດທຳມະຊາດ.
ພິທີປຸກລະດົມຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ຢູ່ ກ໋ວາງນິງ (ພາບ: VOV)

ຢູ່ກ໋ວາງນິງ, ພິທີປຸກລະດົມຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ (5/6), ວັນມະຫາສະໝຸດ ໂລກ (08/06), ສັບປະດາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ແລະ ເດື່ອນກະທຳ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເທດສະບານ ກ໋ວາງອຽນ. ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບ ກ່ວາ 600 ຄົນຂຶ້ນກັບບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ສະມາຊິກ ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງສັງຄົມ ພ້ອມກັບປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນເທດສະບານ ກ໋ວາງອຽນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທຳຄວາມສະອາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ບໍລິເວນ ຄັນຄູທະເລ ຮ່ານາມ. ນີ້ແມ່ນຄັນຄູລະດັບຊາດແຫ່ງດຽວໃນບໍລິເວນແຂວງ ກ໋ວາງນາມ, ມີລວງຍາວ 33 ກີໂລແມັດ. ທ່ານ ດ່ວານຢຸຍວິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສາຂາແຂວງ ກ໋ວາງນິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພາຍຫຼັງພິທີປຸກລະດົມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສຸມໃສ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ຕີລາຄາເຂດດິນຖືກມົນລະພິດ ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປຸງ, ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມດິນຖືກມົນລະພິດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາປ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພັດທະນາການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊີນລາ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ - ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (05/06) ແລະ ເດືອນກະທຳເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ເວທີປາໄສຕຳຫຼວດທະເລ ອາຊຽນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Davao, ຟີລິບປິນ ແລະ ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 8 ມິຖຸນາ. ເວທີປາໄສມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ບັນຊາການຫຼາຍທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນເກືອບ 300 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top