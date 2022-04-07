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ຂ່າວສານ

ປຸກລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ສັງ​ລວມ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່ ຢູ່​ແຂວງ ຕຽນ​ຢາງ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຮູບແບບການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນໝາກມັງກອນ ໝີ້ຕິ້ງອານ, ເມືອງ ເຈິງ້າວ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຮູບແບບການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນໝາກມັງກອນ ໝີ້ຕິ້ງອານ, ເມືອງ ເຈິງ້າວ.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຕຽນຢາງ, ເຊິ່ງແມ່ນທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ20 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດລວມໝູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮູບແບບສະຫະກອນກະສິກຳແບບໃໝ່.

ເມື່ອເຮັດວຽກກັບການນຳ ແຂວງຕຽນຢາງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່, ເສດຖະກິດສະຫະກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຜນນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມແມ່ນ ເສດຖະກິດພາກລັດ ພ້ອມກັບເສດຖະກິດລວມໝູ່ ນັບມື້ນັບກາຍເປັນພື້ນຖານທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທົ່ວປະເທດ. ກ່ຽວກັບທິດທາງພັດທະນາຂອງແຂວງຕຽນຢາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ; ພິເສດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຍູ້ແຮງຂະບວນການ Startup, ປະດິດຄິດສ້າງ. ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງທ່າອ່ຽງຈຳເປັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສະຫະກອນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດໃຫ້ຄຳຕັກເຕືອນວ່າ ແຂວງຕຽນຢາງ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນຫານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສະຫະກອນ; ແກ້ໄຂທຶນຮອນ, ຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ບັນຫາທີ່ດິນ; ຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງ ສະຫະກອນດ້ວຍກັນນັບແຕ່ສົ້ນເຂົ້າຈົນຮອດສົ້ນອອກ, ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສະມາຊິກສະຫະກອນ ແລະ ວົງຄະນະຍາດຊຸມຊົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຮູບແບບການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນໝາກມັງກອນ ໝີ້ຕິ້ງອານ, ເມືອງ ເຈິງ້າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ຊົມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຢູ່ COP26 ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ຊົມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຢູ່ COP26 ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສະແດງຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ມີລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງກອບນິຕິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີເຕັກນິກ, ປະສົບການ ແລະ ທຶນຮອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນກອງປະຊຸມ COP26.
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