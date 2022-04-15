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ຂ່າວສານ

ປຸກລະດົມບັ້ນສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາຕ່ຳກ່ວາ 12 ປີ ແລະ ຕອບສະໜອງ “ສັບປະດາສັກວັກຊິນ” ປີ 2022

ວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປຸກລະດົມ ບັ້ນສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາ ຕ່ຳກ່ວາ 12 ປີ ແລະ ຕອບສະໜອງ ສັບປະດາ ສັກວັກຊິນ ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ວັກຊິນນຳເອົາຊີວິດທີ່ຍືນຍາວມາໃຫ້ທຸກຄົນ”.
  ພາຍຫຼັງພິທີປຸກລະດົມ, ການນຳກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແຂວງກ໋ວາງນິງ ໄດ້ໄປກວດກາວຽກງານສັກວັກຊິນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຈິ່ນກວັດຕວານ   

ເຫດການນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ນຳເອົາສານກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ສັກວັກຊິນ, ພິເສດໃນສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ບົດບາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ປະຊາຊົນໃນການເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມຕື່ມຕົວໄປສັກວັກຊິນໃຫ້ຄົບ ແລະ ຖືກມືນັດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນເຈື່ອງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສຳລັບການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19, ປັດຈຸບັນອັດຕາສັກວັກຊິນເຂັມພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ພວມໄດ້ປະຕິບັດການສັກວັກຊິນເຂັມທີ 3 ໃຫ້ຜູ້ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ

ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ກັບ 100 ກ່ວາປະເທດ. ການທູດ ປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການ ຈາກ “ການເຂົ້າຮ່ວມ” ໄປສູ່ “ການເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ, ກຳນົດລະບຽບຫຼັກການລວມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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