ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມການເສັງຟິມຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນ “ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃນມື້ນີ້”
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 950 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ກວັກຕືຢາມ, ເຊິ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ/ສະຖາການສຶກສາແຫ່ງຊາດທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ (1076 – 2026), ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຢູ່ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການພັດທະນາຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳວິທະຍາສາດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ ຈັດການເສັງຟິມຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນ “ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃນມື້ນີ້”.
ການເສັງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຄືດັ່ງໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມສຳພັດກັບມໍລະດົກດ້ວຍມູມມອງແຫ່ງຍຸກສະໄໝຂອງຕົນ. ຄວາມປາດຖະໜາແຜ່ກະຈາຍສານກ່ຽວກັບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ແບບວິທີການຮ່ຳຮຽນໂດຍຜ່ານການເສັງ, ທ່ານນາງ ໂງທິເຟືອງລານ, ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມການພັດທະນາຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຄຳວ່າ “ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃນມື້ນີ້” - ແມ່ນຈະເພື່ອແຜ່ກະຈາຍສານກ່ຽວກັບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ກ່ຽວກັບແບບວິທີການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງມະນຸດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງພູມປັນຍາໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປະຈຸບັນສຳລັບຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບັນດາສານຄືແນວນັ້ນຈະມີຄວາມໃກ້ຊິດກວ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກວມເອົາຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕິດພັນຊີວິດ, ຕິດພັນກັບຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ການບືນຕົວຂຶ້ນອີກດ້ວຍ”.