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ຂ່າວສານ

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປິ 2025, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 3.000 km. ນີ້ແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຊື່ງລັດຖະບານຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ,ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1/12. (ພາບ:VGP/Nhật Bắc)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຊາບຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍການສະຫລຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 ຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ຊື່ງດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ: ຕ້ອງສຸມແຫລ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ເຮັດໃຫມ່ບັນດາແຫລ່ງກຳລັງການເຕີບໂຕ

ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 8 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2025 ແຕ່ 6,5 – 7%, ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 7-7,5%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານ ຈະສູ້ຊົນບັນລຸ GDP ປະມານ 8%. ເລື່ອງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງທ່ວງທ່າສູ້ຊົນບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030.

ປີຫນ້າ ຫວຽດນາມຈະ ສູ້ຊົນບັນລຸ GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນປະມານ 4.900  USD, ດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ (CPI) ສະເລ່ຍປະມານ 4,5%, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເກີນດຸນ ແມ່ນ 3,8% GDP, ຫນີ້ສາທາລະນະ 35-38% GDP.

ລັດຖະບານ ກໍ່ວາງອອກເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 3.000 km, ຕັດສິນໃຈກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທ່ງ ກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2025, ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຊຸດໂຊມໃນທົ່ວປະເທດ.        ຈິດໃຈລວມ ນັ້ນແມ່ນ ຫວຽດນາມໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕບົນພື້ນຖານຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ ແລະ ດຸນການຄ້າສູງ.

ເພື່ອປະຕິບັດຄາດໝາຍນີ້ໃຫ້ໄດ້, ບັນດາກຳລັງຫນູນການເຕີບໂຕເດີມກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການໃຊ້ສອຍ, ການສົ່ງອອກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເຮັດໃຫມ່.

ກ່ຽວກັບການໃຊ້ສອຍ, ລັດຖະບານຈະມີບັນດາມາດຕະການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຍູ້ແຮງການຂົນຂວາຍ “ຊາວ ຫວຽດນາມຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ”, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ຄວບຄຸມແຫລ່ງສະຫນອງ, ລາຄາບັນດາປະເພດສິນຄ້າຈຳເປັນ,ຮັບປະກັນການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ການຄ້າໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ ຜ່ານການນຳໃຊ້ 17 ສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA), ຂຸດຄົ້ນບັນດາຕະຫລາດໃຫມ່ຄື: Halal, ອາຟິຼກາ, ພ້ອມກັນນັ້ນບັນດາກຳລັງຫນູນເຕີບໂຕໃຫມ່ຄື: ເສດຖະກິດ ດິຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ .. ຈະໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ         

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງນະໂຍບາຍເງິນຕາ,ເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກູ້ຢຶມ, ການເຕີບໂຕດ້ານສິນເຊື່ອປີຫນ້າ ຍັງຄົງຮັກສາກວ່າ 15%, ດ້ວຍແຫລ່ງທຶນມຸ່ງເຖິງບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດ, ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ.  ລາຍຮັບງົບປະມານຄາດວ່າສູງກວ່າ ປະມານ 10%ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2024 ແລະ ປະຢັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດເພື່ອເບີກຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ.

ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ, ວາງແຜນຜັງ

ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍການເຕີບໂຕໃຫ້ສຳເລັດ, ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ສະຫລຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ, ຕີລາຄາບັນດາການກະທົບຕໍ່ນະໂຍບາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍການຫັນບັນດາແນວທາງ,ນະໂຍບາຍຂອງພັກໃຫ້ເປັນລະອຽດ. ພິເສດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ພະຈິກ (4 ທັນວາ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ຄວນປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍຕາມທິດ: ທັງຄຸ້ມຄອງໄດ້, ທັງສະດວກສະບາຍ, ສຸມແຫລ່ງກຳລັງ ແລະລະດົມທຸກແຫລ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ ເປັນຕົ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງບັນລຸການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ປະຕິບັດ 2 ເປົ້າໝາຍ 100 ປີຂອງປະເທດຊາດ.

ການນຳໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນ “ບຸກທະລຸ”, ແມ່ນ “ກຳລັງຫນູນ, ແຫລ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ”. ສະນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຂະແຫນງສືບຕໍ່ລົງທຶນດ້ານເວລາ, ກຳລັງເຫື່ອແຮງ, ແຫລ່ງກຳລັງມະນຸດ, ພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸໃນວຽກງານລະບອບລະບຽບການ, ພິເສດ ຄວນສືບຕໍ່ສຳຫລວດກວດກາບັນດາບັນຫາຕິດຂັດ, ຫລ້າຫລັງ ຫລື ຍັງບໍ່ທັນໄປທັນກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງເພື່ອສ້າງສຳເລັດລະບົບກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຄງ​ການ Better Work: ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ແບ​ບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜູ້ອ​ອກ​ແຮງ​ງານ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຄງ​ການ Better Work: ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ແບ​ບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜູ້ອ​ອກ​ແຮງ​ງານ

ວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທັງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ທ່ານນາງ Roopa Nair ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ Better Work ທົ່ວໂລກ.
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