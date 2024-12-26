ຂ່າວສານ
ປີ 2025, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ບັນລຸຄາດໝາຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9 – 10%
ໃນປີ 2024, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຍາດໄດ້ຫຼາຍຜົນງານໃນການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເຊິ່ງບັນລຸລະດັບສະຖິຕິປະມານ 800 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກອ່ນ. ປີ 2025, ດ້ວຍແງ່ຫວັງຫຼາຍຢ່າງ, ດັດຊະນີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າສູ້ຊົນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9 – 10%. ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຟານທິຖັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ປີ 2025 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ ແມ່ນປີສຸດທ້າຍຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025, ເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມບັນດາປັດໄຈພື້ນຖານອັນເປັນປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວປະເທດໝັ້ນໃຈກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ. ໂດຍປະຕິບັດຄຳຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການກຳນົດແຜນການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2025 ຢູ່ໃນລະດັບ 8%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດຄືນ ແລະ ຍົກສູງບັນດາດັດຊະນີການເຕີບໂຕໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ. ດັດຊະນີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳສູ້ຊົນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9 – 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2024.”
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ປີ 2025, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ກໍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ໂດຍລັດຖະບານຮັບຮອງເອົາຢ່າງຄົບຊຸດ, ຈາກນັ້ນ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດໃນການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂະແໜງຜະລິດຫຼັກແຫຼ່ງຄື: ຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ, ບັນດາຂະແໜງພື້ນຖານຄື ລົດໂອໂຕ, ກົນຈັກ, ເຫຼັກ....