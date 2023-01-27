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ຂ່າວສານ

ປີ 2023: ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແຕ່ 1 ຫາ 1,5%

ເປົ້າໝາຍແມ່ນໃນປີ 2023 ນີ້ ສູ້ຊົນບັນລຸອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລົງ 1 - 1,5% ຕໍ່ປີ; ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃຫ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 3% ຕໍ່ປີ; ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນຂອງບັນດາເມືອງທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງປະມານ 4%.
  ທ່ານ ດ່າວງອກຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ  

ປີ 2023, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ… ຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນໃນປີ 2023 ນີ້ ສູ້ຊົນບັນລຸອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລົງ 1 - 1,5% ຕໍ່ປີ; ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃຫ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 3% ຕໍ່ປີ; ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນຂອງບັນດາເມືອງທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງປະມານ 4%. ທ່ານ ດ່າວງອກຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ທຳອິດ, ທັງລະບົບການເມືອງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນຳກັນ. ໃນນັ້ນ, ບົດບາດບືນຕົວຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດ.    ລັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ໃນການໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານທຶນຮອນ ຫຼືວ່າ ວັດຖຸ ເຊິ່ງ ລັດຈະຫັນໄປສູ່ທິດທາງຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ໃຫ້ກູ້ຢືມທຶນໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບືນຕົວຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. ທີສອງແມ່ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງບັນຫາຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ: ນັ້ນແມ່ນວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ, ນັ້ນແມ່ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ​ດ່າ​ໜັງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຮືອ​ບິນ 768 ຖ້ຽວ ດ້ວຍ​ຈໍ​າ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 98.000 ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ເຕັດ

ນະ​ຄອນ​ດ່າ​ໜັງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຮືອ​ບິນ 768 ຖ້ຽວ ດ້ວຍ​ຈໍ​າ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 98.000 ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ເຕັດ

ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ ປີແມວ 2023, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຮືອບິນ 768 ຖ້ຽວ ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 98.000 ເທື່ອຄົນ ມາທ່ຽວນະຄອນ ດ່າໜັງ ແລະ ບັນດາແຂວງພາກກາງ ຫວຽດນາມ.
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