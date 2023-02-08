ຂ່າວສານ
ປີ 2023, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ ໃນ 2 ເດືອນດັັ່ງກ່າວ, ບັນດາອົງການສຸມໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ ແລະ ແຜນຮ່າງກຳນົດທິດໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV; ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານສະພາປະຊາຊົນທຸກແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກວາງນິງ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ທັງປີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການກົດໝາຍ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2024, ປັບປຸງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023; ສືບຕໍ່ຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດພາຍໃນເດືອນ ມີນາ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມໃນວາລະປະຊຸມຕ່າງໆ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຕຳແໜ່ງ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.