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ຂ່າວສານ

ປີ 2023, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ດຳ​ເນີນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​​ສຳ​ລັບຕຳ​ແໜ່ງ​ໂດຍ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບບັນດາອົງການຂຶ້ນກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຂອງເດືອນມັງກອນ; ສຳຫຼວດພິຈາລະນາບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນເດືອນກຸມພາ ກໍຄືທັງປີ 2023 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ ໃນ 2 ເດືອນດັັ່ງກ່າວ, ບັນດາອົງການສຸມໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ ແລະ ແຜນຮ່າງກຳນົດທິດໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV; ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານສະພາປະຊາຊົນທຸກແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກວາງນິງ.      ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ທັງປີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການກົດໝາຍ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2024, ປັບປຸງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023; ສືບຕໍ່ຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດພາຍໃນເດືອນ ມີນາ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມໃນວາລະປະຊຸມຕ່າງໆ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຕຳແໜ່ງ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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