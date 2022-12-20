ຂ່າວສານ
ປີ 2022 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳທີ 3 ຂອງລະບົບຊີວະພາບ start up ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວໂດຍບັນດາຜູ້ແທນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢືນຢັນທີ່ເວທີປາໄສກອງທຶນລົງທຶນ start up ປະດິດຄິດສ້າງຫວຽດນາມປີ 2022 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ການຫັນປ່ຽນກະແສທຶນທົ່ວໂລກ” ໂດຍສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົມທົບກັບກອງທຶນລົງທຶນ Golden Gate Ventures ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຈິງຢຸງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຢູ່ Techfest ຫວຽດນາມ 2022 ກ່ອນນີ້ 2 ອາທິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດທຶນ ຕາມທິດສອດຄ່ອງກັບກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ທຳນຽມສາກົນໃຫ້ສົມບູນແບບ. ເພື່ອປະຕິບັດຄຳຮຽກຮ້ອງ, ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ບັນດາກອງທຶນລົງທຶນ, ບັນດາວິສາຫະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຈະແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ເພື່ອພ້ອມກັນແບ່ງປັນ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃນການວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ start up ປະດິດຄິດສ້າງ, ຊ່ວຍຫວຽດນາມ ມີສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ນັບມື້ນັບດຶງດູດໃຈກ່ວາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ແລະກໍ່ຢູ່ເວທີປາໄສ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ປະກາດເປົ້າໝາຍໄລຍະ 2023-2025, ການເຄື່ອນໄຫວປ້ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງຫວຽດນາມ ຈະດຶງດູດເງິນປະມານ 1.5 ຕື້ USD ທຶນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກບັນດາກອງທຶນລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ດ້ວຍຍອດຄຸນຄ່າລົງທຶນປະມານ 5 ຕື້ USD.