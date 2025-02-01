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ຂ່າວສານ

ປາ​ນາ​ມາ ຖະ​ແຫຼງບໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄອງ​ເໝືອງ

ສອງຝ່າຍຈະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາລວມຄື: ການອົບພະຍົມ, ການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.
(ພາບ: THX/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວນັດສາມັນເມື່ອວັນທີ 30 ມັງກອນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Panama City ທ່ານ Jose Raul Mulino, ປະທານາທິບໍດີ ປານາມາ ໄດ້ປັດເຂ່ຍຄວາມສາມາດເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບສິດກຳມະສິດຄອງເໝືອງ ປານາມາ ຂະນະທີ່ທ່ານກຽມຕ້ອນຮັບທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ ຊື່ງຈະໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້ ໃນອາທິດໜ້າ.

ກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Rubio, ທ່ານ Mulino ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍຈະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາລວມຄື: ການອົບພະຍົມ, ການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.

ຖະແຫຼງການຂອງການນຳ ປານາມາ ໄດ້ຍົກອອກມາ ໃນສະພາບການທີ່ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໄດ້ພາດພິງເຖິງເລື່ອງຈະເອົາຄືນສິດຄວບຄຸມຄອງເໝືອງ ປານາມາ ຖ້າຫາກວ່າ ເສັ້ນທາງນ້ຳນີ້ “ໄດ້ມອບໃຫ້ຜິດຄົນ” ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກຳປັ່ນ ອາເມລິກາຜ່ານນີ້ບໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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