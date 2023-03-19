ຂ່າວສານ
ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ອົດສະຕາລີ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ Andrew Goledzinowski ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາຢູ່ ທຳນຽບປະທານປະເທດ. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍ, ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ປອດໂປ່ງ, ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງໃຈ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສະດວກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຖືວ່າ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວທີ່ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.