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ຂ່າວສານ

ປັບ​ປຸງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ວຽກ​ງານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ

ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 4, ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 17 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ).
  (ພາບ: VNA)  

ຮ່າງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) ລວມ​ມີ 499 ມາ​ດ​ຕາ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 7 ມາດ​ຕາ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ໃນ​ນັ້ນ ເພີ່ມ​ເຕີມ 12 ມາ​ດ​ຕາ​ໃໝ່, ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ 79 ມາດ​ຕາ ແລະ ຍົກ​ເລີກ 5 ມາດ​ຕາ. ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ສະຫຼຸບ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ຄັກ​ດິ້ງ ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ:

“ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 1. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນ​​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ຮ່າງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍໃຫ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາ​ມ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນຸນ ປີ 2013 (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ). ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ, ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ, ຄົບ​ຊຸດ​ກັບ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາ​ຍາ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.”

(ແຫຼງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປີ 2026

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ງານ​ຕ​ະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2026 (VIETLAO – EXPO 2026) ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ, ລາວ ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຮອດ​ວັນ​ທີ 20 ກໍ​ລະ​ກົດ​.
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