ຂ່າວສານ ປັບປຸງດຳລັດ ທີ່ກຳນົດການປັບໄໝຕໍ່ກໍລະນີລະເມີດບໍລິຫານໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳເພື່ອຍົກເລີກ “ປັດເຫຼືອງ” IUU 26/05/2026 ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ແລະ ທ່ານ ເລຕຽນເຈົາ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງດຳລັດທີ່ກຳນົດກ່ຽວກັບການປັດໄໝຕໍ່ກໍລະນີລະເມີດບໍລິຫານໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳ. ທ່ານ ເລຕຽນເຈົາ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ຕາມທ່ານ ໂຮ່ກວັກຢຸງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເລື່ອງກໍ່ສ້າງຮ່າງດຳລັດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບສິນໃນນ້ຳ; ພິເສດ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC). ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ເໝາະສົມຂອງ EC ເພື່ອເພີ່ມເຕີມ, ປັບປຸງຮ່າງດຳລັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮີບເຮັ່ງປັບປຸງຮ່າງດຳລັດໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ EU ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຍົກເລີກ “ປັດເຫຼືອງ” IUU ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກວດກາ EC. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)