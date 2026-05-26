Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປັບ​ປຸງດຳ​ລັດ ທີ່ກຳ​ນົດ​ການ​ປັບ​ໄໝ​ຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີລະ​ເມີດບໍ​ລິ​ຫານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເພື່​ອ​ຍົກ​ເລີກ “ປັດ​ເຫຼືອງ” IUU

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 25 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທີ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ແລະ ທ່ານ ເລ​ຕຽນ​ເຈົາ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ດຳ​ລັດ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​​ກ່ຽວກັບ​ການປັດ​ໄໝ​ຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ລະ​ເມີດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ.
  ທ່ານ ເລ​ຕຽນ​ເຈົາ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ  
ຕາ​ມ​ທ່ານ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ແລ້ວ, ເລື່ອງ​ກໍ່​ສ້າງ​ຮ່າງ​ດຳ​ລັດ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ; ພິ​ເສດ, ຮັບ​ໃຊ້​​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ບໍ່​ລາຍ​ງານ ແລະ ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ (IUU) ຕາມ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ (EC). ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ສະ​ຫຼຸບກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ຂອງ EC ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ​ປັບ​ປຸງ​ຮ່າງ​ດຳ​ລັດ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ, ຮີບ​ເຮັ່ງ​ປັບ​ປຸງ​ຮ່າງ​ດຳ​ລັດໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ເພື່ອລາຍ​ງານ​ໃຫ້ EU ກ່ຽວ​ກັບ​ບ​ັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​​ຍົກ​ເລີກ “ປັດ​ເຫຼືອງ” IUU ຕາມ​ຂໍ້​ສະ​ເໜ​ີ​ແນະ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກວດ​ກາ EC.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ

ພັກ​, ລັດ, ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຈະ​ລຶກ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່ໄດ້​ເສຍ​ສະຫຼະ​ເລືອດ​ເນື້ອ​ຂອງ​ຕົນ, ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຮ່ຽງ​ບ່າ​ຮ່ຽງ​ໄຫຼ່​ກັບ ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊາດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top