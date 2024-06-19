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ຂ່າວສານ

ປັບໄໝລົງໂທດບັນດາກໍລະນີຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຜິດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດຕາມມະຕິເລກທີ 04 ຂອງສະພາຜູ້ພິພາກສາສານປະຊາຊົນສູງສຸດຢ່າງເຖິງຖອງ.
(ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU), ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດຕາມມະຕິເລກທີ 04 ຂອງສະພາຜູ້ພິພາກສາສານປະຊາຊົນສູງສຸດຢ່າງເຖິງຖອງ, ເພື່ອຍົກອອກພິພາກສາບັນດາກໍລະນີລະເມີດ IUU. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ຂຸດຄົ້ນມະຕິເລກທີ 04 ຢ່າງເຖິງຖອງ, ຖ້າ 28 ທ້ອງຖິ່ນປັບໄໝລົງທົດຢ່າງຄົບຊຸດ, ເດັດຂາດ, ເຂັ້ມງວດກໍ່ຈະສ້າງເປັນບັນຍາກາດລວມ, ພວກເຮົາຈະມີການເກັ້ຍກ່ອມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຂໍໃຫ້ຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ຍົກເລີດບັດເຫຼືອງ”.

        ພາຍຫຼັງການກວດກາ 4 ຄັ້ງຂອງ ອີຊີ ນັ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດກອບນິຕິກຳ, ຕອບສະໜອບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງ ອີຊີ. ວຽກງານປະຕິບັດກົດໝາຍ, ປັບໄໝລົງໂທດບັນດາການກະທຳລະເມີດການຂຸດຄົ້ນ IUU ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກ່ອນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ສອງຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຂຶ້ນແຜນການໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບັນດາເຫດການໃຫຍ່ຂອງການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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