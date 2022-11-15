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ຂ່າວສານ

ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ທ່ວງທັນໃນສະຖານະການໃໝ່

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).

  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  

ວັນທີ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງ ສສຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດລະອຽດກວ່າ ກ່ຽວກັບການຖອນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ; ຢືນຢັນຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ທ່ວງທັນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ. ເຖິງວ່າ ດ້ວຍວຽກງານການຖອນຄືນທີ່ດິນ, ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນສິດ ແລະ ພັນທະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສາມຝ່າຍຄື ລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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