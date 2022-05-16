ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ BIDV ປະຈຳ ລາວ
ທະນາຄານ BIDV ຄວນສົມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານການຄ້າຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ຫວຽດນາມ (BIDV) ປະຈຳ ລາວ ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດນາມ (LVB)
ທະນາຄານ LVB ໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ມິຖູນາ ປີ 1999 ມີທຶນຈົດທະບຽນບັນລຸປະມານ 100 ລ້ານ USD. ປັດຈຸບັນ LVB ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ອົງການການເງິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ລາວ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອເຫັນປະຈັກຕາການພັດທະນາຂອງ LVB ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 23 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານ BIDV ຄວນສົມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ພົບປະກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)