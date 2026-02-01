Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສະ​ເໜີ​ຜູ້​ແທນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ Fed J. Powell

ທ່ານ Warsh, ອາຍຸ 55 ປີ, ຈະແທນໃຫ້ທ່ານ Jerome Powell ໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງ.
ທ່ານ Kevin Warsh (ພາບ: REUTERS/Brendan McDermid)

ວັນທີ 30 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donald Trump ປະທານາບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ສະເໜີທ່ານ Kevin Warsh, ອະດີດຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງ ອາເມລິກາ (Fed), ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານທະນາຄານກາງ ອາເມລິກາ. ໃນແຈ້ງການເອົາລົງພື້ນຖານ Truth Social, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານ Warsh ໃນເວລາຍາວນານ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະທານ Fed ດີເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານຖືວ່າ: ທ່ານ Warsh ຈະເປັນ “ແບບຢ່າງທີ່ດີເລີດ” ແລະ ຍາກທີ່ຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫວັງໄດ້.

 ຖ້າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະພາສູງ ອາເມລິກາ, ທ່ານ Warsh, ອາຍຸ 55 ປີ, ຈະແທນໃຫ້ທ່ານ Jerome Powell ໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງ. ທ່ານ Kevin Warsh ມີປະສົບການເຮັດວຽກຢູ່ Fed ກ່ອນນີ້ ແລະ ປະຈຸບັນ, ທ່ານເປັນນັກຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ສະຖາບັນ Hoover ແລະ ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕວກ​ກີ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ກາງ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ອີ​ຣານ

ຕວກ​ກີ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ກາງ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ອີ​ຣານ

ເຖິງວ່າ ອີຢູ ຖືກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ແມ່ນ “ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ” ກໍ່ຕາມ ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ໝາກຄວາມວ່າ ແມ່ນການຍຸບເລິກການເຈລະຈາກັບ ເຕເຮຣານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top