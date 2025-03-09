ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ພວມພິດຈາລະນາຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ພາສີອາກອນ ທີ່ມີຕໍ່ ລັດເຊຍ
ວັນທີ 7 ມີນາ, ສຳນັກຂ່າວສານ ລັດເຊຍ INTERFAX ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ພວມພິດຈາລະນາຄວາມອາດສາມາດຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ພາສີອາກອນ ທີ່ມີຕໍ່ ລັດເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ວິກິດການຢູ່ ຢູແກນ. ໃນສື່ສັງຄົມອານລາຍ Truth Social, ທ່ານ Donal Trump ໄດ້ຂຽນວ່າ: ອາເມລິກາ ຈະພິດຈາລະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດບັນດາມາດຕະການລົງໂທດທະນາຄານທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫ່ຍ ກໍ່ຄືບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດ ແລະ ພາສີອາກອນອື່ນໆ ຕໍ່ ລັດເຊຍ, ຈົນຮອດເວລາບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ແລະ ມາດຕະການສັນຕິພາບສຸດທ້າຍ. ທ່ານ ກໍ່ຮຽກໃຫ້ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ຈົ່ງເລີ່ມການເຈລະຈາໃນທັນທີ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຈະສາຍໄປໄກ.