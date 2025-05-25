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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ລັ່ງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ແນ່​ໃສ່ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ຈະມາຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 25 ຫາວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານ Olivier Brochet ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະກາດໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Olivier Brochet (ພາບ: qdnd.vn)  

ການຢ້ຽມຢາມນອນໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ, ລວມທັງ ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ໂດຍ ຝລັ່ງຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີ 2018. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Olivier Brochet, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ທ່ານຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນນະໂຍບາຍພາກພື້ນຂອງ ປາຣີ.

“ທ່ານ Emmanuel Macron ເລືອງເອົາ ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດທຳອິດໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສອງຊາດ. ພວກເຮົາມີປະຫວັດສາດລວມທີ່ຍາວນານ, ແລະ ກວ່າ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງນັບທັງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຕະຫຼອດຮອດການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ເລື່ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບຄຸນນະພາບຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ກໍຄືຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ - ພິເສດແມ່ນຂອງ ຝລັ່ງ - ໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິງກວ່າອີກ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ປົງສົບທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ.
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