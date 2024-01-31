ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr
ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ, ພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນ ມີຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ຟີລິບປິນ ມາຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ການນຳສອງທ່ານກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທດຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນບັນດາຂອບເຂດຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ເຊີດຊູບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ມີທັດສະນະລວມກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ.