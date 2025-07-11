Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຜູ້​ແທນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານສະພາຜູ້ແທນທ້ອງຖິ່ນ ອິນໂດເນເຊຍ, Yorrys Raweyai.
ບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ ອິນໂດເນເຊຍ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ; ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2028; ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນອາຊີບຫາປາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳ, ພັດທະນາອາຊີບຫາປ່າ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ.

        ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາຜູ້ແທນທ້ອງຖິ່ນ Yorrys Raweyai ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານທົດແທນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

        ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການສ້າງກົດໝາຍ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນບັນດາບັນຫາກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບບັນດາບັນຫາທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນຫ່ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top