ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານສະພາຜູ້ແທນທ້ອງຖິ່ນ ອິນໂດເນເຊຍ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ ອິນໂດເນເຊຍ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ; ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2028; ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນອາຊີບຫາປາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳ, ພັດທະນາອາຊີບຫາປ່າ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາຜູ້ແທນທ້ອງຖິ່ນ Yorrys Raweyai ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານທົດແທນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການສ້າງກົດໝາຍ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນບັນດາບັນຫາກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບບັນດາບັນຫາທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ...