ຂ່າວສານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: “ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ໃນເດືອນພຶດສະພາ” 11/03/2025 ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn) ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມນັດສາມັນເທື່ອທີ 43 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 10 ມີນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນແລ້ວ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສຳຫຼວດກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2013, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ກໍ່ຈະປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມບົດສະຫຼຸບເລກທີ 126 (ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນ, ປັງປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃນປີ 2025 ໃຫ້ກະທັດລັດ) ແລະ ບົດສະຫຼຸບເລກທີ 127 (ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍການຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນການການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ) ຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຍູ້ແຮງວຽກງານ, ຈັດຕັ້ງຫຼາຍກອງປະຊຸມເຮັດວຽກ, ນັບທັງວັນພັກການ, ເພື່ອຮັບປະກັນການກະກຽມທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)