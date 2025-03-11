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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: “ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ”

ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)  
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມນັດສາມັນເທື່ອທີ 43 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 10 ມີນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນແລ້ວ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສຳຫຼວດກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2013, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ກໍ່ຈະປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມບົດສະຫຼຸບເລກທີ 126 (ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນ, ປັງປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃນປີ 2025 ໃຫ້ກະທັດລັດ) ແລະ ບົດສະຫຼຸບເລກທີ 127 (ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍການຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນການການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ) ຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຍູ້ແຮງວຽກງານ, ຈັດຕັ້ງຫຼາຍກອງປະຊຸມເຮັດວຽກ, ນັບທັງວັນພັກການ, ເພື່ອຮັບປະກັນການກະກຽມທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ; ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ວັງ Merdeka, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto. ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Prabowo Subianto ເຫັນດີສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ພົບປະສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍໄວ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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