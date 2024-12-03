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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: Lâm Khánh/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຕຸລາການສູນກາງ, ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. ກ່າວຄໍາເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ  ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງໄອຍະການເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເປັນເສນາທິການ, ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕຸລາການເປັນລະບອບລຽບການ; ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າສ້າງຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍກ່ຽວກັບພັນທະ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄົບຊຸດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໃນກົງຈັກລັດ.

ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ (ພາບ: Lâm Khánh/TTXVN)

ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຖືວ່າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄົາ​ລົບ​ຄຸ​ນ​ຄ່າ​ຂອງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ຫັນ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ເຄົາ​ລົບ​ຄຸ​ນ​ຄ່າ​ຂອງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ຫັນ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ຄົບຮອບ 60 ປີ (02/12/1964 – 02/12/2024)
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