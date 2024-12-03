ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຮັດວຽກກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຕຸລາການສູນກາງ, ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. ກ່າວຄໍາເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງໄອຍະການເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເປັນເສນາທິການ, ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕຸລາການເປັນລະບອບລຽບການ; ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າສ້າງຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍກ່ຽວກັບພັນທະ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄົບຊຸດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໃນກົງຈັກລັດ.
ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຖືວ່າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.