ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທາງລັດຖະກິດກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ
ໃນການພົບປະພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ກະສັດ Philippe ໄດ້ເຫັນດີຈະຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາສະເພາະລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.
ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນ, ຄື: ກະສິກຳ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຮ່ວມມືຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ປັນຍາປະດິດ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຊຸກຍູ້ລະບົບນິເວດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ບໍາລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ຫງວຽນທິມິງງວຽດ ພ້ອມກັບກະສັດແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພະລາດຊະວັງທັງລອງ, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດພະລາດຊະວັງທັງລອງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe.