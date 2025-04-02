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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ກະສັດ Philippe

ໃນການພົບປະພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ກະສັດ Philippe ໄດ້ເຫັນດີຈະຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາສະເພາະລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.

        ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນ, ຄື: ກະສິກຳ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຮ່ວມມືຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ປັນຍາປະດິດ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຊຸກຍູ້ລະບົບນິເວດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ບໍາລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ຫງວຽນທິມິງງວຽດ ພ້ອມກັບກະສັດແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພະລາດຊະວັງທັງລອງ, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດພະລາດຊະວັງທັງລອງ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານແງ່ມູມສັງເກດສາກົນ: ກາລະໂອກາດບຸກທະລຸ

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານແງ່ມູມສັງເກດສາກົນ: ກາລະໂອກາດບຸກທະລຸ

ຖ້າຫາກສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມບັນດາບ້ວງປະຕິຮູບຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດ, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ພວມພັດທະນາຄື ຫວຽດນາມ ອາດຈະເພີ່ມປະລິມານເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ, ສະເລ່ຍ ແຕ່ 1,5% - 3% ພາຍ ໃນເວລາ 2-4 ປີ.
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