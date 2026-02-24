ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປຸກລະດົມວັນບຸນ ປູກຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມ ວັນບຸນ ປູກຕົ້ນໄມ້ ລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ຢູ່ຕາແສງ ກາມເດືອງ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສົມທົບກັບແຂວງ ລາວກາຍຈັດຂຶ້ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ມີຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມ, ວິທີການທີ່ດີ, ແທ້ຈິງໃນການປະຕິບັດຂະບວນການ ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນການປູກຕົ້ນໄມ້ 1 ຕື້ຕົ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປາດຖະໜາ:
ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາການສຶກສາ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດ, ຄວາມໝາຍຂອງວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ ຕາມແນວຄິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕິດພັນກັບການເພີ່ມທະວີການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ, ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງທິວທັດທຳມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອກາດ. ນີ້ແມ່ນບ້ວງເງິນລົງທຶນ ຍຸດທະສາດ, ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຍາວນານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງ ແມ່ນແຫຼ່ງຫາເງິນລ້ຽງຊີບແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໄປອວຍພອນບຸນເຕັດອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນແຂວງ ລາວກາຍ.