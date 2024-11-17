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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາການນຳ APEC ກັບແຂກຖືກເຊີນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ ລີມາ ນະຄອນຫຼວງຂອງເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ລະຫວ່າງບັນດາການນຳ APEC ກັບແຂກຖືກເຊີນ. ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສະມາຊິກເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ຄູ່ຮ່ວມມືເປັນແຂກຖືກເຊີນແມ່ນ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ, ອົງການອາຫານ ແລະ ກະເສດ ສປຊ (FAO) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ (CAF). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງພູມສາດທີ່ສະດວກຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ logistics ທີ່ທັນສະໄໝ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເປີດກວ້າງການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນ. ເລື່ອງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຄືສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອດບ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ, ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ ແລະ ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບມູນຄ່າ ແລະ ສະໜອງທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ Rio de Janeiro.
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