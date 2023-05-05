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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ ອັງ​ກິດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາຊະ​ບັນ​ລັງ ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ອັງ​ກິດ Charles III

ການເດີນທາງຂອງປະທານປະເທດ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດລະດັບສູງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ສະຫະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດ ອັງກິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງ ຂອງເຈົ້າຊີວິດອັງກິດ Charles III. ການເດີນທາງຂອງປະທານປະເທດ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດລະດັບສູງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ພ້ອມທັງແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ. ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງ ເຈົ້າຊີວິດ ອັງກິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຖື ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ອັງກິດ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ເປັນສຳຄັນ.

        ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຫງວຽນຮວ່າງລອງ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ ເກືອບ 2 ທົດສະວັດ, ໃນສະພາບການພົວພັນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ. ປີ 2023 ນີ້, ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023) ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ອຸດດົມສົມບູນຫຼາຍຢ່າງ ຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
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