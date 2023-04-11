ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກັບມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມສປປ.ລາວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ເມສາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດຢ່າງຈົບງາມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຮອງຮັບ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ຂອງທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພົວພົນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ການຢ້ຽມຢາມລວມມີ 18 ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນມີການ ເຈລະຈາ, ພົບປະ ກັບບັນດາການນຳ,ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນລະອຽດ ແລະ ຮອບດ້ານຫຼາຍຢ່າງ. ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈພັດທະນາການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວເວົ້າລວມ, ກໍ່ຄືການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດເວົ້າສະເພາະຢ່າງບໍຢຸດຢັ້ງ.