ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດຍີ່ປຸ່ນ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ແທດຈິງ ຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດ, ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທຳອິດໜູນຊ່ວຍ ວັກຊິນ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫຼາຍວັດຖຸອຸປະກອນການແພດໃນການປ້ອງກັນຕ້ານໂຄວິດ - 19. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົນຂອງທ່ານ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພະມະເຫສີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2023, ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ຈະແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ສ່ວນ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີສົດລະດັບຊາດ, ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ພິເສດ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Abe ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.