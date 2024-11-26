ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເຈລະຈາກັບ ປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Rumen Radev ກ່ອນເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1950 - 2025) ໃນປີ 2025 ຂອງສອງປະເທດແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ຍົກສູງ ແລະ ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານອັນດີງາມລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ການນຳສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາມາດຕະການລະອຽດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກ່ຽວກັບການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂັ້ນສູງ, ໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເປັນພື້ນຖານເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ.
ກ່ຽວກັບການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່ານີ້ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດ ທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງບຸນກາຣີຄື: ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອຸດສາຫະກຳສະໜັບສະໜູນ…
ໂດຍເຫັນດີກັບບັນດາຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ບຸນກາຣີ Rumen Radev ຖືວ່າ ດ້ວຍຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຖານະບົດບາດດ້ານການເມືອງທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ບຸນກາຣີ ຖືຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມໃນທຸກຂົງເຂດ; ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ບຸນກາຣີ ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງພູມີສາດການເມືອງທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຕະຫຼາດ EU.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຢັ້ງຢືນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໃນການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງ ແລະ ສອງຝ່າຍມີຄວາມຕ້ອງການ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມມີ: ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ…ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ ບຸນກາຣີ ເຂົ້າໃນການຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.