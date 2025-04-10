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ຂ່າວສານ

ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຂອງໂລກ ຕໍ່​ເລື່ອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເລື່ອນ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີສົມ​ທົບ

ບັນດາຕະຫຼາດທົ່ວໂລກມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ເລື່ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕົກລົງເລື່ອນການຈັດວາງອັດຕາພາສີສົມທົບຕື່ມອີກ 90 ວັນ ສຳລັບກວ່າ 75 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການເກີດປະທະກັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: The New York Times)

ໃນວາລະທຸລະກຳເປີດປະຕູຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ເມສາ, ບັນດາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ອາຊີ ລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ດັດຊະນີ Nikkei 225 ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,6%, ດັດຊະນີ Kospi ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 5%, ດັດຊະນີ ASX 200 ອົດສະຕາລີເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 6%.

ການນຳຫຼາຍປະເທດກໍມີປະຕິກິລິຍາຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່ການຕັດສິນເລື່ອນຈັດວາງອັດຕາພາສີສົມທົບໄປຕື່ມອີກ 90 ວັນ ຂອງ ອາເມລິກາ. ທ່ານ Mark Carney ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນການກະທຳທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍສຳລັບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເລື່ອງ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບພາສີຂຶ້ນ 125% ສຳລັບ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງເກີດສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານ Gary Locke, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຈີນ, ຖືວ່າ ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ທັງສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ຍາກທີ່ຈະເຈລະຈານຳກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 90 ວັນ​ສຳ​ລັບ ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 90 ວັນ​ສຳ​ລັບ ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ

ບົນຈິດໃຈການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸບັນດາມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສົມດູນທາງການຄ້າ, ຍືນຍົງ.
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