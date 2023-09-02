ຂ່າວສານ
ປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ ເລີ່ມໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ສິງກະໂປ ກວ່າ 2,7 ລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 9 ຂອງປະເທດນີ້. ການເລືອກຕັ້ງປີນີ້ ມີຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 3 ຄົນ ໄດ້ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ, ລວມມີ: ທ່ານ ອະດີດລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ Tharman Shanmugaratnam, ອາຍຸ 66 ປີ; ທ່ານອະດີດຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍລົງທຶນຂອງກອງເງິນລົງທຶນລັດຖະບານ ສິງກະໂປ (GIC) Ng Kok Song, ອາຍຸ 75 ປີ; ແລະ ທ່ານອະດີດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດປະກັນໄພ NTUC Income Tan Kin Lian, ອາຍຸ 75 ປີ.
ປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ ຈະໄປປ່ອນບັດຮອດເວລາ 20 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ກວ່າ 1.260 ຈຸດປ່ອນບັດໃນທົ່ວປະເທດ, ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງພະນັກງານປ່ອນບັດປະມານ 36.000 ຄົນ.
ການນັບບັດຈະໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງການປ່ອນບັດສິ້ນສຸດລົງຢ່າງທັນທີ.