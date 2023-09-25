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ຂ່າວສານ

ປະເພດກິລາແຂ່ງພາຍເຮືອຄວ້າເອົາຫຼຽນຄຳທຳອິດໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກກິລາຫວຽດນາມ ຢູ່ ASIAD 19

ບັນດານັກພາຍເຮືອ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຢຶນອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍຜົນງານ 6 ນາທີ 52 ວິນາທີ 35.
(ນັກກິລາພາຍເຮືອຍິງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກັນຍາ, ໃນຂອບເຂດງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 19 (ASIAD 19) ຢູ່ເມືອງຮ໊າງເຈົາ (ຈີນ), ນັກກິລາພາຍເຮືອຍິງ 4 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນພາຍເຮືອ 4 ຄົນເພດຍິງ. ບັນດານັກພາຍເຮືອຫວຽດນາມ ໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນຢ່າງດີແລະຢຶນອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍຜົນງານ 6 ນາທີ 52 ວິນາທີ 35. ທ່ານ ດັ້ງຮ່າຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ASIAD 19 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນຫຼຽນຄຳທຳອິດຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນບາດກ້າວບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບປະເພດກິລາພາຍເຮືອເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງບັນດານັກກິລາອື່ນໆທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກອີກດ້ວຍ.”

ໃນມື້ທຳອິດຂອງການແຂ່ງຂັນພາຍຫຼັງພິທີເປີດ ASIAD 19, ຄະນະນັກກິລາຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 14 ປະເພດກິລາ, ຄື: ຍິງປືນ, ມວຍປ້ຳ, ບານເຕະຊາຍ, ປິງປ່ອງ, ລອຍນ້ຳ, ໝາກຮຸກ, ຢູໂດ, ແທນນິດ, ກິລາເຄື່ອງມື…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ Esteban Lazo Hernandez ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ Esteban Lazo Hernandez ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ Esteban Lazo Hernandez ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ກູບາ ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 24 – 28 ກັນຍາ.
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