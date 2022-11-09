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ຂ່າວສານ

ປະເທດ ອາເມລິກາ ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດກາງສະໄໝອາຍຸການ 2022 ໜຶ່ງວັນ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ແລະ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍັງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຂົນຂວາຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ປ່ອນບັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກຕົນ.
  ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ ໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາ (ພາບ: Getty)  

ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 08 ພະຈິກ (ຕາມເວລາ ອາເມລິກາ). ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ ກວ່າ 40 ລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງໄປສະນີກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່. ທຸກລັດໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກຂອງຕົນ ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນວັນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່, ເວັ້ນແຕ່ລັດ Lousiana (ລັດນີ້ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຊ້າກວ່າ). ໃນການເລືອກຕັ້ງປີນີ້, ປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະເລືອກຕັ້ງທີ່ນັ່ງລັດຖະສະພາສູງສະຫະລັດໃໝ່ 35 ທີ່ນັ່ງ; ເລືອກຕັ້ງທີ່ນັ່ງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທັງໝົດ 435 ທີ່ນັ່ງ; ຜູ້ວ່າການລັດ 36 ທີ່ນັ່ງ…

ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່ໜຶ່ງວັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ແລະ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍັງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຂົນຂວາຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ປ່ອນບັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, Samdech Techo Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ການພົວພັນທາງການທູດ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສຽງເວົ້າຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ທີ່ມີຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ
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