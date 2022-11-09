ຂ່າວສານ
ປະເທດ ອາເມລິກາ ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດກາງສະໄໝອາຍຸການ 2022 ໜຶ່ງວັນ
ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 08 ພະຈິກ (ຕາມເວລາ ອາເມລິກາ). ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ ກວ່າ 40 ລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງໄປສະນີກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່. ທຸກລັດໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກຂອງຕົນ ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນວັນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່, ເວັ້ນແຕ່ລັດ Lousiana (ລັດນີ້ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຊ້າກວ່າ). ໃນການເລືອກຕັ້ງປີນີ້, ປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະເລືອກຕັ້ງທີ່ນັ່ງລັດຖະສະພາສູງສະຫະລັດໃໝ່ 35 ທີ່ນັ່ງ; ເລືອກຕັ້ງທີ່ນັ່ງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທັງໝົດ 435 ທີ່ນັ່ງ; ຜູ້ວ່າການລັດ 36 ທີ່ນັ່ງ…
ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່ໜຶ່ງວັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ແລະ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍັງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຂົນຂວາຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ປ່ອນບັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກຕົນ.