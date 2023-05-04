ຂ່າວສານ
ປະທານ ອາຊຽນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຊຸກຍູ້ເສົາຄ້ຳວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືປົກປ້ອງແຮງງານມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂຄງປະກອບການແພດພາກພື້ນ ແລະ ພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ຈະແມ່ນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 42 ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ພຶດສະພາ ຢູ່ເຂດຕາດອາກາດ Labuan Bajo, ປະເທດ Indonesia.
ໃນແຈ້ງການເມື່ອວັນທີ 2 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Teuku Faizasyah, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເໝາະສົມກັບເສົາຄ້ຳ “ຈຸດສຸມການເຕີບໂຕ” ໃນອາຍຸການເປັນປະທານ ອາຊຽນ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ 2023 ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນປັບປຸງເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ບາລີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ລັດຖະມົນຕີ ປະສານງານດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພັດທະນາມະນຸດຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບເສົາຄ້ຳວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ (ກອງປະຊຸມ ASCC).