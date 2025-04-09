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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ນາບຂູ່ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 50% ສຳລັບສິນຄ້າຈີນ

ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ TruthSocial, ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ໄດ້ໂຕ້ຕອບດ້ວຍການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 34% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງອາເມລິກາ.

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເຕືອນວ່າ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 50% ສຳລັບສິນຄ້າ ຈີນ. (ພາບ:Getty Images)
ວັນທີ 7 ເມສາ, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນາບຂູ່ຈະເພີ່ມອັດຕາພາສີຕື່ມ 50%ສຳລັບສິນຄ້າຈີນ ຖ້າຫາກປະເທດນີ້ ສືບຕໍ່ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 34% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງອາເມລິກາ. ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ TruthSocial, ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ໄດ້ໂຕ້ຕອບດ້ວຍການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 34% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງອາເມລິກາ. ທ່ານ Donald Trump ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງວ່າ ຖ້າຈີນ ບໍ່ຖອນຄືນອັດຕາພາສີ 34% ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ເມສາ, ອາເມລິກາຈະເພີ່ມອັດຕາພາສີຕື່ມ 50% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງປະເທດນີ້ ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ເມສາ. ນອກນັ້ນ ທຸກການແລກປ່ຽນກັບຈີນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາຂໍ້ສະເຫນີພົບປະຂອງປະເທດນີ້ຈະຖືກຢຸດຕິ. ໃນຂະນະນັ້ນ ບັນດາການເຈລະຈາກັບປະເທດອື່ນ ຊື່ງມີການສະເຫນີຢາກແລກປ່ຽນກັບອາເມລິກາ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ກຳ​ລັງ​ກອງ​ທັບ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ

ກຳ​ລັງ​ກອງ​ທັບ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ເມສາ, ຄະນະກູ້ຊີບກູ້ຊີບຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາເກືອບ 10 ມື້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບສາກົນໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ມຽນມາ.
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