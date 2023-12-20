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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Putin ສົ່ງເອກະສານເຖິງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ຈົດທະບຽນອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 17 ມີນາ 2024. ນີ້ຈະແມ່ນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ສະຫະພັນລັດເຊຍ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ:TASS)

ວັນທີ 18 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສົ່ງເອກະສານເຖິງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ສູນກາງ ເພື່ອຈົດທະບຽນອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງໄດ້ຮັບສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ສົ່ງສຳເນົາເອກະສານ ດ້ວຍຖານະເປັນຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເອກະລາດ. ຕາມກົດໝາຍສະຫະພັນລັດເຊຍ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ມີເວລາ 5 ວັນເພື່ອພິຈາລະນາເອກະສານຂອງຜູ້ອອກສະໝັກ. ພາຍຫຼັງມີຂໍ້ຕົກລົງຈາກຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານ Putin ຈະເລີ່ມດຳເນີນຂັ້ນຕອນເອົາລາຍເຊັນສະໜັບສະໜູນ. ຢ່າງຫນ້ອຍສຸດຕ້ອງການມີ 300 ລາຍເຊັນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ກ່ອນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 17 ມີນາ 2024. ນີ້ຈະແມ່ນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃຫຍ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ສະຫະພັນລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 100 ຄົນຢູ່ແຂວງ ການຊູ ແລະ 11 ຄົນຢູ່ແຂວງ ຊິງໄຫ່ ເສຍຊີວິດ.
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