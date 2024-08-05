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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ການນຳ ກູບາ ອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່

ໃນສານອວຍພອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງດ້ານການເມືອງສູງຂອງທ່ານໂຕເລີມ.
ທ່ານ ປະທານປະເທດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງ. ພາບ: TTXVN

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນທ່ານ ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ໃນສານອວຍພອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງດ້ານການເມືອງສູງຂອງທ່ານໂຕເລີມ ແລະ ແມ່ນພະຍານຫລັງຖານຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມໃນເວທີສາກົນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຜູ້ທີຫນຶ່ງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດ Miguel Díaz-Canel Bermúdez ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນ ໄປຍັງທ່ານ ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃຫ້ດີງາມກວ່າອີກ. ບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກທາງການຂອງກູບາ ລ້ວນແຕ່ຄັດສະເຫນີຄຳອວຍພອນຂອງທ່ານ Miguel Díaz-Canel Bermúdez ສົ່ງເຖິງທ່ານໂຕເລີມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ມີບົດຂຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII.
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