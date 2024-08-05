ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ການນຳ ກູບາ ອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່
ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນທ່ານ ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ໃນສານອວຍພອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງດ້ານການເມືອງສູງຂອງທ່ານໂຕເລີມ ແລະ ແມ່ນພະຍານຫລັງຖານຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມໃນເວທີສາກົນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຜູ້ທີຫນຶ່ງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດ Miguel Díaz-Canel Bermúdez ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນ ໄປຍັງທ່ານ ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃຫ້ດີງາມກວ່າອີກ. ບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກທາງການຂອງກູບາ ລ້ວນແຕ່ຄັດສະເຫນີຄຳອວຍພອນຂອງທ່ານ Miguel Díaz-Canel Bermúdez ສົ່ງເຖິງທ່ານໂຕເລີມ.