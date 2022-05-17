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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ພົບປະກັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ອົງການນິຕິບັນຍັດ.

ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ອົງການນິຕິບັນຍັດ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ພົບປະກັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນພູມປັນຍາໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ກໍຄືຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຫຼາຍກວ່າອີກ.

        ສ່ວນທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ອົງການນິຕິບັນຍັດ; ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ: “ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19”, ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ-19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ຝ່າຍເຫັນດີຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບຸກທະລຸ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຂອງການພົບພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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