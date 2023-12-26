ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ: ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານປະຕິບັດສິດໄອຍະການ, ກວດກາການເຄືອ່ນໄຫວ ຕຸລາການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25/12, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນປີ 2024.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສືບຕໍ່ກຳແໜ້ນ, ປະຕິບັດມະຕິຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ພິເສດແມ່ນການສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານທຸກດ້ານຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາໃນການນຳພາ, ຊີ້ນຳ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.