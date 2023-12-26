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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ: ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານປະຕິບັດສິດໄອຍະການ, ກວດກາການເຄືອ່ນໄຫວ ຕຸລາການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສືບຕໍ່ກຳແໜ້ນ, ປະຕິບັດມະຕິຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ພິເສດແມ່ນການສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານທຸກດ້ານຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາໃນການນຳພາ, ຊີ້ນຳ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nâng cao chất lượng công tác của Viện kiểm sát, kiểm tra hiệu quả hoạt động tư pháp

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25/12, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນປີ 2024.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສືບຕໍ່ກຳແໜ້ນ, ປະຕິບັດມະຕິຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ພິເສດແມ່ນການສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານທຸກດ້ານຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາໃນການນຳພາ, ຊີ້ນຳ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ.
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