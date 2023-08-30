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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີກະກຽມກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີ 64 ຄະນະຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຈຳນວນ 244 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 172 ຄົນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກວດກາວຽກງານກະກຽມການຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ວັນທີ 14 ກັນຍາ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີ 64 ຄະນະຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຈຳນວນ 244 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 172 ຄົນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ຄັ້ງທີ 9 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍໜຶ່ງດຽວ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງໃນປີນີ້. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ສູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອະນຸກຳມະການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ, ສ້າງສຳເລັດບັນດາແຜນການລະອຽດຂອງແຕ່ລະເຫດການ, ແຕ່ລະວາລະປະຊຸມ, ກວດກາຄືນແຕ່ລະເນື້ອໃນໃຫ້ລະອຽດ; ພິຈາລະນາການຖ່າຍທອດສົດບັນດາວາລະປະຊຸມ, ຮັບປະກັນການກະກຽມດ້ານພາລະທິການ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ.       

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ບັນດານັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງສິງກະໂປ; ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດ...
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