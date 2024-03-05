ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ລົງເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ
ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ການວາງແຜນກຳນົດແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານ ດ້ວຍວິໄສທັດໃໝ່ເພື່ອກາຍເປັນສູນກາງເສດຖະກິດທະເລ ແລະ ທ່າກຳປັ່ນ; ສູນກາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ປັນຍາປະດິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ; ສູນກາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ, ສູນກາງເຊື່ອມຕໍ່ຕອນເຫນືອພາກກາງແລະເຂດແຄມທະເລພາກກາງ; ເຂດໄຕງວຽນ ແລະ ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ... ສະນັ້ນ, ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອງກຳແໜ້ນຈຸດໝາຍນີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທັງສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົນໄກນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ.
ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ແຂວງຕ້ອງຜູກມັດການທ່ອງທ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ຈັດຕັ້ງຫຼາຍເຫດການວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາລະດັບສາກົນ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ວືອງດິ່ງເຫວະ ຍັງໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ ແລະ ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາ ນັກວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ເຈົ້າຊີວິດ ກວາງຈູງ - ຫງວຽນເຫ້ວ.