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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ລົງເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ

ໂດຍສືບຕໍ່ການລົງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ບັນດາແຂວງເຂດແຄມທະເລຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ໃນວັນທີ 4ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງບິ່ງດີ້ງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ການວາງແຜນກຳນົດແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານ ດ້ວຍວິໄສທັດໃໝ່ເພື່ອກາຍເປັນສູນກາງເສດຖະກິດທະເລ ແລະ ທ່າກຳປັ່ນ; ສູນກາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ປັນຍາປະດິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ; ສູນກາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ, ສູນກາງເຊື່ອມຕໍ່ຕອນເຫນືອພາກກາງແລະເຂດແຄມທະເລພາກກາງ; ເຂດໄຕງວຽນ ແລະ ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ... ສະນັ້ນ, ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອງກຳແໜ້ນຈຸດໝາຍນີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທັງສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົນໄກນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ.  

ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ແຂວງຕ້ອງຜູກມັດການທ່ອງທ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ຈັດຕັ້ງຫຼາຍເຫດການວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາລະດັບສາກົນ.  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ວືອງດິ່ງເຫວະ ຍັງໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ ແລະ ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາ ນັກວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ເຈົ້າຊີວິດ ກວາງຈູງ - ຫງວຽນເຫ້ວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Vladimir Titov ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມສົນທະນາຍຸດທະສາດທາງການທູດ - ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 13.
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