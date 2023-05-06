ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳເຫັນຂອງນັກຊ່ຽວຊານໃນການພິຈາລະນາບັນດາບົດລາຍງານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບຟັງບັນດາບົດລາຍງານຕີລາຄາສັງລວມກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມໃນປີ 2022 ແລະ ໄຕມາດ I ປີ 2023 ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນນີ້.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະເໜີແນະຕ້ອງມີແຜນການສັງລວມ ກ່ຽວກັບບັນດາກໍລະນີອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກໍ່ເນັ້ນໜັກຕ້ອງຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ບັນຫາແກ້ໄຂກໍລະນີວິກິດການ; ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໝູນໃຊ້ສັນຍາການຄ້າເສລີລຸ້ນໃໝ່, ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ; ນຳບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດສ່ວນຕົວ, ບໍລິໂພກເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ; ພິເສດຕ້ອງມີກົດໝາຍປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ານການເງິນ.