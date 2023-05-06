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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳເຫັນຂອງນັກຊ່ຽວຊານໃນການພິຈາລະນາບັນດາບົດລາຍງານ

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະເໜີແນະຕ້ອງມີແຜນການສັງລວມ ກ່ຽວກັບບັນດາກໍລະນີອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
  ການເຮັດວຽກຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບຟັງບັນດາບົດລາຍງານຕີລາຄາສັງລວມກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມໃນປີ 2022 ແລະ ໄຕມາດ I ປີ 2023 ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນນີ້.

        ທີ່ການເຮັດວຽກ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະເໜີແນະຕ້ອງມີແຜນການສັງລວມ ກ່ຽວກັບບັນດາກໍລະນີອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກໍ່ເນັ້ນໜັກຕ້ອງຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ບັນຫາແກ້ໄຂກໍລະນີວິກິດການ; ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໝູນໃຊ້ສັນຍາການຄ້າເສລີລຸ້ນໃໝ່, ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ; ນຳບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດສ່ວນຕົວ, ບໍລິໂພກເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ; ພິເສດຕ້ອງມີກົດໝາຍປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ານການເງິນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານ ສະເໜີໃຫ້ JETRO ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາພາບພົດ...
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